“Bella mia”. Giulia De Lellis il cambio look che toglie il fiato VIDEO

Giulia De Lellis continua le riprese di Love Island in Spagna: l’influencer con i suoi numerosi look ha conquistato gli sguardi accesi dei suoi amatissimi followers

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dello spettacolo e dei social, e da qualche giorno oramai è anche conduttrice. Non avrebbe mai pensato di poter spiccare il volo così come ha fatto, di raggiungere successi che mai nessuno passato per Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, ha vissuto prima d’ora. La sua storia con Andrea Damante non ha avuto i risultati sperati, ma i due sono rimasti in buoni rapporti e Giulia proprio di recente ha sottolineato che sarà sempre grata a lui degli anni trascorsi insieme.

Giulia De Lellis, continua il viaggio di Love Island: il video conquista i suoi fans

Giulia in questi anni ha provato davvero di tutto: dalla modella alla scrittrice, ha sperimentato davvero qualsiasi mestiere. Di recente l’abbiamo vista esordire come attrice e, neanche il tempo di godersi questo meritato successo, che è arrivato Love Island in Italia. Un programma dove diversi ragazzi sono riuniti su un’isola per un mese e, chi riesce a trovare l’amore, vince un montepremi in gettoni d’oro. Giulia si sta impegnando davvero tantissimo per questa nuova esperienza e, arrivata la sera, si gode un po’ di ore insieme ai suoi colleghi che non l’hanno mai lasciata sola durante queste settimane.

Giulia ha pubblicato un video sui social che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers. Nel filmato pubblicato su Instagram, Giulia cambia look sotto l’occhio attento della telecamera del suo cellulare che la immortala più bella e felice che mai di questo periodo.