Giulia Salemi ha ufficialmente cominciato le vacanze in compagnia del suo amato Pierpaolo Pretelli. Dopo il Grande Fratello Vip, adesso per lei è il tempo dell’amore

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo dei social già da diversi anni. Con i suoi lineamenti mozzafiato e la sua simpatia ha conquistato davvero tutti, arrivando a diventare uno dei volti più famosi dei social. Tre anni fa ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto tantissime persone che ancora oggi fanno parte della sua vita. Con altre, invece, le cose non sono andate come previsto ma per certi versi è stato molto meglio così.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Iniziata l’estate di Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli: l’influencer conquista tutti

Giulia ha deciso di partecipare nuovamente al reality a novembre 2020 e non aveva tantissime aspettative, ma questa volta il programma ha davvero cambiato la sua vita. Qui ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, di cui si è innamorata perdutamente e con cui ha cominciato una storia del seguitissimo reality. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di loro e invece hanno dimostrato di essere davvero fatti l’uno per l’altro, e da quando sono usciti dalla casa hanno cominciato la loro vita insieme. Proprio poche settimane fa hanno fatto la prima vacanza e ora sono alla seconda: per la prima volta stanno vedendo la città di Firenze insieme, e l’ultimo scatto che Pierpaolo ha fatto a Giulia lo dimostra.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

La foto pubblicata ha ricevuto in pochissimi minuti tantissimi likes e commenti, soprattutto da parte dei suoi fans che sono felicissimi di vederli in Toscana così affiatati e complici insieme.