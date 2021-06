Un annuncio in diretta radiofonica disarma gli ascoltatori. All’appello dedicato a Mara Venier, è impossibile trattenere lo stupore.

A disarmare i telespettatori sarà un annuncio in diretta della conduttrice radiofonica e televisiva attiva professionalmente al momento per la stazione di “Radio Radio“. Le intense parole di Giada Di Miceli, in questa mattina del 13 giugno 2021, arrivano direttamente al cuore del suo pubblico.

La Di Miceli si rivolge a Mara Venier in un appello toccante. Non è un mistero che quest’ultima settimana per la storica beniamina di “Domenica In“, nonché amata attrice e conduttrice veneziana, sia stata un duro colpo per il suo stato di salute in seguito all’intervento dentistico che ha lesionato parte della sua sensibilità, costringendola a non andare in onda. Mara ha dovuto infatti ricorrere, a malincuore, ad un secondo intervento per recuperare ai danni e la sensibilità del volto.

Mara Venier, “Ciao Mara”: l’appello disarmante in diretta

Il servizio andato in onda è stato poi condiviso sui social dalla stessa Di Miceli e successivamente nelle storie di Instagram di “Zia Mara”. La conduttrice interviene in primis in difesa della Venier, cercando di mettere a tacere le domande “a ripetizione” che stanno travolgendo una delle conduttrice più amate della nostra penisola e di cui i suoi telespettatori sembrano avvertire già la mancanza.

Pare che in molti stiano infatti domandando a Mara il nome del medico che con molta probabilità starebbe alla base delle cause che l’hanno ridotta a dover intervenire così drasticamente. La Di Miceli perciò interviene in tal modo: “Lo dirà quando potrà, nelle giuste sedi, perché ovviamente Mara ha preso dei provvedimenti per questa cosa“. Dunque nell’attesa, per ora, la speaker esorta gli ascoltatori a fare attenzione. “Fate attenzione, grazie Mara, ti voglio bene“. A seguire verranno proiettate in diretta alcune immagini di questi giorni della conduttrice accompagnate dal noto brano di Diodato “Fai Rumore“.

Più avanti la Di Miceli concluderà sostenendo che lei ed il suo pubblico: “sono certi che lei si riprenderà, che questo nuovo intervento che ha fatto possa ristabilire questo nervo lesionato“.

Infine sulle emozionanti note del cantante Vasco Rossi, nel brano di “Eh… Già“, un altro pensiero di un suo fan oltre che caro amico e collega, l’attore e speaker Moreno Amantini, continuerà il messaggio d’affetto e sostegno precedentemente citato con un “Forza Mara! Noi ti aspettiamo!“, anch’esso condiviso caldamente dalla stessa Venier.