Tanto per restare in tema Pride, Damiano sceglie i jeans genderless!

Signore e signori, ecco i jeans dell’Estate 2021: sono quelli indossati da Damiano, il capo must have che ha come unica regola quella di essere totalmente genderless!

Ebbene si, non è uno scherzo: oggi prenderemo spunto dal look di un uomo per nuove ispirazioni tutte al femminile.

Stiamo parlando di un recente outfit di uno dei ragazzi più seguiti (e desiderati!) del 2021: Damiano David dei Maneskin. Oltre alla sua bellezza e al talento già appurato, il giovane cantautore italiano dimostra ogni giorno di avere altre mille risorse.

Dalla recente scoperta del rapporto molto intenso che lo lega al fratello Jacopo, ieri ha pensato bene di lasciarci di stucco con una dimostrazione di stile!

Un post su Instagram lo ritrae in un outfit che tutt* noi possiamo copiare!

Quindi, c’mon! Carta e penna e prendiamo appunti… stiamo per imbatterci nel jeans Estate 2021 emblema della moda unisex.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I jeans di Damiano David: il volto del vero unisex!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David | Måneskin (@damianodavidma)

Un colore chiaro che si presta ad essere indossato durante tutta la stagione calda. Meglio ancora con l’aggiunta dei dettagli gioiello.

Un classico dei classici: un modello dal fit comodo, vagamente vintage, realizzato originariamente per essere indossato dalle mamme. Si caratterizza infatti per una vita alta, fianchi comodi e gamba dritta.

Il modello per uomo è generalmente non elasticizzato in vita. Quello per la donna può trovarsi con l’aggiunta di Elastan per il massimo del confort.

Leggi anche -> Love Island, un inizio al top con l’abito a fiori di Giulia de Lellis!

E’ un taglio di jeans che sta bene a tutti. Damiano ha scelto di abbinarli ad una T-Shirt bianca con logo Levi’s e anfibi neri: un outfit per una vera anima rock!

Per stravolgere questo look e renderlo più femminile, possiamo anche pensare di abbinare il pantalone ad un sandalo colorato o ai superflat neri.

I Mankeskin non si smentiscono mai, è proprio vero. Continuano a dimostrarci quel che già ci hanno mostrato sul Palco dell’Ariston: sono in grado di normalizzare quel che ancora risulta strano, diverso, “troppo”. Rompono gli standard, superano i limiti, annientano le regole. Ed è proprio da questo che comincia il reale cambiamento…

Ma insomma, come possiamo non lasciarci trascinare dalla jeans mania e seguire il sex symbol del momento nella scelta del nostro prossimo denim?