Elisabetta Gregoraci, l’estate comincia anche per lei. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram manda in tilt i suoi numerosi followers

Elisabetta Gregoraci è sicuramente uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Sono oramai più di vent’anni che il suo personaggio è diventato noto nella televisione e tante volte purtroppo è stata vittima di pregiudizi. Considerata una ragazzina arrivata dalla Calabria con l’intento di conquistare un uomo più grande e più ricco di lei, per tanti anni ha dovuto fare i conti con il pensiero della gente che non è mai stato lusinghiero. A quarant’anni ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip, approfittando del fatto che suo figlio Nathan Falco fosse oramai abbastanza grande da poter stare senza di lei e qui ha avuto modo di far ricredere tantissime persone sul suo conto.

Iniziata l’estate di Elisabetta Gregoraci: la showgirl conquista tutti

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v i s o d a E l I s a b e t t a G r e g o r. a c i. (@elisabettagregoracireal)

Una volta uscita dal reality più spiato d’Italia, è tornata a casa da suo figlio e adesso sta per cominciare l’estate insieme a lui. Ancora single, ha più volte sottolineato che è solo Nathan il suo vero amore e che sarà la prima a dirlo quando ci sarà qualcosa di importante con qualcuno. Elisabetta non ha di certo bisogno di un uomo accanto, brilla di luce propria e l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram n’è la prova: nella foto Elisabetta è in bikini, con un paio di occhiali a forma di cuore e il solito sorriso smagliante che la contraddistingue sempre da tutto il resto.

Lo scatto ha raggiunto in pochissimi minuti numerosi likes e commenti d’apprezzamento da parte dei suoi fans e numerosi followers che la seguono e che, da quasi un anno a questa parte, non l’hanno mai lasciata da sola.