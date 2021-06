Elodie bella in ogni versione: lo SCATTO sdraiata a terra e con le gambe di fuori

La cantante Elodie è bella in qualunque versione: lo scatto sdraiata a terra e con le gambe scoperte ha mozzato il fiato ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Come annunciato tramite uno dei recenti post, condivisi attraverso Instagram, Elodie sarà una dei protagonisti di “Celebrity Hunted 2“. Il format, distribuito da Amazon Prime Video, prevede che i concorrenti scappino da una squadra di “cacciatori” che devono inseguirli per tutta Italia. Con a disposizione solamente un cellulare ed un esiguo budget, i vip devono sopravvivere per almeno 14 giorni.

Quest’anno, a partecipare al reality show saranno dei volti famosissimi dello spettacolo: Elodie, Myss Keta, Diletta Leotta, Stefano Accorsi, Vanessa Incontrada, Achille Lauro e Boss Doms. La nuova edizione, in onda a partire dal prossimo 18 giugno, potrà beneficiare della presenza della splendida cantante, che, con le sue performances, aveva incantato tutti sul palco dell’Ariston. Elodie, in attesa del rilascio della trasmissione, si è concessa alcuni scatti che hanno scatenato le fantasie dei fan: l’ultimo è apparso proprio nelle Instagram stories.

NON PERDERTI ANCHE —> “Tale e Quale Show”, Carlo Conti si lascia scappare il nome del famoso comico

Elodie bella in ogni versione: lo SCATTO con le gambe di fuori

Per vederlo, vai su Successivo