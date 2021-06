Eleonora Incardona migliora la giornata dei suoi ammiratori in un outfit che delinea alla perfezione la sua bellezza. E’ “estasiante”.

La celebre influencer classe 1991, Eleonora Incardona, reduce da vari tentativi nel mondo dello spettacolo, a partire dal suo tentato esordio da velina per “Striscia la Notizia” ed ancor prima nella sua partecipazione a “Miss Italia“, ha poi trovato il modo di affermarsi ugualmente in grande stile raggiungendo al momento ben 497mila follower sul suo profilo Instagram.

La bellissima Eleonora, amante del golf ed particolarmente attiva nel capoluogo lombardo, risulta anche particolarmente nota al grande pubblico della penisola per essere l’esuberante cognatina della conduttrice sportiva Diletta Leotta. Quest’oggi Eleonora, in splendida forma, si trova in un luogo in cui il divertimento sembra essere assicurato. A colpire ancor di più, rendendola “straordinaria” sarà però l’outfit scelto da lei per l’occasione…

Eleonora Incardona: “estasiante” e “straordinaria”, le forme fanno sognare

