Il conduttore Fabio Fazio guadagna veramente tanto! Il suo cachet ammonta ad una cifra veramente alta, molti sono rimasti senza parole e si sono chiesti se sia normale guadagnare così tanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

Il conduttore Rai Fabio Fazio guadagna veramente parecchio. Nei suoi confronti sono state mosse delle critiche vista la cifra spropositata del suo cachet ma un altro grande professionista ha preso le sue difese.

Fabio ha appena concluso con successo la stagione di “Che Tempo Che Fa”, in onda su Rai 3, gli ascolti hanno ancora una volta superato le aspettative e la produzione è già all’opera per settembre. Il giornalista è sempre accompagnato in trasmissione da una straordinaria e simpatica Luciana Littizzetto, insieme formano davvero una bella coppia, due professionisti che mettono al servizio del cittadino la loro bravura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> “I tuoi occhi brillano”: Alessia Prete, lo sguardo che ti fulmina. Sublime – FOTO

Il cachet di Fabio Fazio è stellare, quasi nessuno guadagna quanto lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> “Ciao Mara”, l’annuncio sul medico della Venier in diretta scuote la collettività

Fabio Fazio è un bravo conduttore, è inutile girarci intorno. Nell’ultimo periodo è stato molto criticato per la cifra astronomica del suo cachet e qualcuno si è chiesto se basta solo la bravura per guadagnare così tanto.

In sua difesa si è pronunciato anche Maurizio Costanzo, giornalista stimatissimo a livello nazionale, sul settimanale Nuovo il giornalista ha precisato: “Chi critica Fabio Fazio lo fa per antipatia e non per motivi oggettivi”. Non è la prima volta che il conduttore riceve delle severe critiche in merito allo “stipendio” se così possiamo definire la cifra milionaria.

Qualche anno fa il Sole 24 ore parlò dello stesso argomento affrontato oggi ed in maniera del tutto spassionata pubblicava il cachet della società di Fazio, Officina, creata per produrre la sua trasmissione “Che Tempo Che Fa”. Si leggeva nell’articolo preposto: “In un anno ha triplicato il fatturato, arrivando a 11,05 milioni di ricavi (da 3,83 milioni). Si tratta di soldi che arrivano interamente dall’appalto della Rai, unico cliente della Srl”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

Ad accendere i riflettori su Fazio fu il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che premeva sulla solerzia della Corte dei Conti dove aveva depositato un esposto sulla questione.

Oggi i numeri potrebbero essere ridimensionati in virtù del fatto che Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione, espresse la volontà di ridurre i costi e di abolire l’accoppiata conduttori-produttori.