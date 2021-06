Federica Panicucci ha postato una bellissima fotografia in cui è presente anche il suo Marco: tra i commenti però arriva un avvertimento.

Difficile trovare una donna bella e sensuale come Federica Panicucci. La nativa, fin dai suoi esordi in televisione, ha conquistato il cuore dei suoi ammiratori con il suo talento e con il suo fascino. La classe 1967 ha raggiunto la notorietà conducendo diversi programmi targati Mediaset come ‘Festivalbar’, ‘Mattino Cinque’ e ‘La pupa e il secchione’.

La Panicucci è diventata una vera e propria star sui social network, raggiungendo in breve tempo numeri clamorosi. La conduttrice vanta ad esempio 1 milione di followers su Instagram: ogni giorno li delizia pubblicando contenuti esageratamente belli. Federica, poco fa, ha condiviso una foto in cui è presente anche il suo Marco: tra i commenti spunta però un avvertimento.

Federica Panicucci bella con il suo marco: arriva un avvertimento tra i commenti

Federica, poco fa, ha postato una foto sui social mostrando a tutti quello che ha fatto durante il weekend. La conduttrice ha trascorso uno splendido fine settimana in un resort strepitoso sulle rive del Lago di Garda. La 53enne non era da sola ma era ovviamente in compagnia del suo amato Marco.

I due esprimono tutta la loro felicità sfoderando sorrisi super contagiosi. Il fisico di Marco super allenato strega il pubblico femminile mentre le curve e il corpo della Panicucci mandano in visibilio gli innamoratissimi followers. Il parere di un utente, però, suona un po’ come un avvertimento. “Non diventate troppo social che poi la gente inizia a gufare”, ha scritto.

La 53enne, la scorsa settimana, conquistò il suo pubblico condividendo uno scatto in cui indossava un vestitino troppo corto: le sue chilometriche gambe scoperte fanno sognare davvero tutti.