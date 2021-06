La soubrette Justine Mattera è pronta per una nuova sfida ed invoglia i suoi ammiratori a seguire le sue orme. E’ una meraviglia.

Showgirl, audace sportiva e molto altro, Justine Mattera ha in servo più di una novità per i suoi fan. Nella giornata di oggi, 13 giugno, dopo aver annunciato l’uscita del suo libro “Just Me – Quante vite ci stanno in 50 anni?“, edito da Cairo Editore, in cui parla di sé in un’entusiasmante biografia dettagliata sulle sue esperienze da spumeggiante soubrette, mantenendosi sulle scia della meravigliosa diva del cinema hollywoodiano, Marilyn Monroe, ha in serbo una nuova ed altrettanto intrigante proposta.

Come aveva già, seppur solamente, accennato precedentemente, nei riguardi della sfida che si sarebbe tenuta nei pressi della provincia di Biella, adesso nel mezzo dei preparativi Justine si dimostra pronta a stupire i suoi ammiratori.

Justine Mattera, strepitosa in sella: è una meraviglia

