Giulia De Lellis problemi di gelosia con Carlo. La reazione che non ti aspetti

La conduttrice di ‘Love island’ ha raccontato un curioso retroscena relativo alla sua storia d’amore con Carlo Beretta…

Procede a gonfie vele la relazione tra Giulia De Lellis e il suo fidanzato Carlo, l’influencer e il giovane rampollo di casa Beretta stanno insieme da quasi un anno e sono inseparabili.

Ora la bella romana è impegnata nella conduzione di ‘Love Island‘ e si trova in Gran Canaria mentre il ragazzo è rimasto in Italia e si sta godendo alcune giornate in compagnia degli amici.

Archiviata la storia con Andrea Damante, Giulia è diventata molto riservata della sua vita privata e cerca di non esporla troppo sui social. Ma oggi non ha potuto fare a meno di raccontare un simpatico aneddoto.

La gelosia esagerata di Giulia

Attraverso le sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ha voluto coinvolgere le sue followers in un racconto simpatico dove la protagonista è la sua gelosia nei confronti del fidanzato.

“Ho appena fatto una figura indescrivibile”, ha esordito l’influencer spiegando che proprio in questi giorni in cui si trova in Gran Canaria e Carlo in Italia, in barca con gli amici, ha provato a chiamarlo e non ha ricevuto risposta.

Questo ha scaturito la preoccupazione di Giulia che ha pensato allora di chiamare tutti i suoi amici che erano in barca insieme a lui. Non avendo ricevuto risposta neanche da loro avrebbe voluto contattare Paolo, il marinaio dell’imbarcazione ma si è resa conto che sarebbe stata una mossa esagerata e allora ha tentennato.

Proprio in quel momento un amico di Carlo si è accorto delle chiamata e le ha ritelefonato placando così la gelosia della bella influencer.

Proprio la stessa Giulia ha rivelato che quando assume questi atteggiamenti, il fidanzato Carlo la rinomina ‘Il falco’.