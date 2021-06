Wanda Nara ha appena postato uno scatto bollente sui social network: l’argentina è sempre sexy e atomica con i suoi bikini fantascientifici.

Wanda Nara ha trascorso una meravigliosa vacanza alle Zanzibar: tra escursioni spettacolari e spiagge meravigliose, l’argentina ha trovato il tempo per pubblicare contenuti fenomenali su Instagram. Le foto hanno ovviamente fatto il giro del web e hanno fatto venir voglia a tutti di andare in ferie.

L’argentina, rientrata a casa sua, è tornata a far salire la temperatura su Instagram direttamente dalla sua dolce dimora. La 34enne, dal suo incantevole bagno, ha provocato diversi mal di testa: il micro bikini copre poco e niente e il suo seno mostruoso implode.

Wanda Nara, micro bikini: che seno

La nativa di Buenos Aires si è piazzata davanti allo specchio del suo bagno indossando un micro-bikini infuocato che ha mandato in visibilio tutti i followers. La moglie di Mauro Icardi non smette mai di incantare e di stupire: il suo stato di forma è perfetto e il suo fisico mostruoso non passa di certo inosservato.

Il bikini fa ovviamente una grande fatica nel contenere il suo seno atomico. Le “bombe” dell’argentina conquistano consensi e fanno girare la testa. La classe 1986 non ha solo un lato A superlativo, ma anche il suo didietro panoramico conquista sempre consensi e fa il giro del web.

Come anticipato pocanzi, l’argentina direttamente dalle vacanza pubblicò scatti che fecero perdere il fiato (e le parole) agli innumerevoli seguaci ed ammiratori: il costumino a perizoma metteva in risalto proprio tutto.