L’Isola dei famosi. Parole dure di Francesca Lodo sul vincitore: “Non ha fatto molto”

L’Isola dei famosi. Una delle concorrenti, l’ex letterina Francesca Lodo, riserva parole dure contro Awed, vincitore del popolare reality di sopravvivenza

“L’Isola dei famosi” è un’esperienza televisiva sicuramente molto forte per i concorrenti in gara. Per alcuni è un trampolino di lancio, per altri un’occasione per rimettersi in gioco e “rispolverare” la propria carriera nel mondo dello show business.

É stato così per Francesca Lodo, classe 1982, volto che era scomparso da tempo dal piccolo schermo ma che il pubblico ha piacevolmente ritrovato in competizione durante il famoso reality. Originaria di Cagliari, ha iniziato a muovere i primi passi lavorativi a soli 17 anni quando partecipò al concorso di Miss Mondo insieme a Giorgia Palmas, famosa showgirl e cugina della Lodo. Poi l’enorme successo grazie al suo ruolo di letterina nel quiz show pomeridiano “Passaparola”, in onda su Canale 5 tra il 1999 e il 2008, condotto inizialmente da Gerry Scotti.

Eliminata nel maggio scorso al televoto all “Isola dei famosi”, ha proseguito il gioco Playa Imboscatissima. Cosa pensa di Awed, vincitore del programma?

Francesca Lodo, le sue parole su Awed, vincitore de “L’isola dei famosi”

“Ho scelto di partecipare perché volevo darmi un’altra opportunità considerando che da 12 anni avevo abbandonato l’idea di fare ancora televisione” – ha detto Francesca Lodo commentando le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare alla trasmissione.

Durante un’intervista ha riservato parole positive per la conduttrice del programma, Ilary Blasi, con la quale condivide un passato da letterina a “Passaparola”: “É stato bello ritrovarla dopo tanto tempo, non ci vedevamo da 16 anni. É rimasta simpatica così come lo era da ragazza. Oggi è diventata una grande professionista e sono stata felice di aver partecipato al reality proprio quando c’era lei a condurlo.”

Cosa è accaduto quando si sono riviste? “Ci siamo abbracciate. Spero che venga riconfermata anche per la prossima edizione”.

Sul vincitore Awed spende poche parole, per lui ha una critica tagliente: “Non ha fatto molto per il gruppo ma se fossi un autore lo scritturerei per un programma comico. Avrei voluto però che vincesse Valentina”.