Comincia una nuova settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che ci sarà uno scontro tra Eda e Serkan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021)

Comincia una nuova settimana per Love is in the Air e le anticipazioni ci rivelano che la ex di Serkan non riesce ad accettare la sua nuova relazione. Selin fa davvero fatica a credere che Serkan abbia fatto tutti questi passi avanti con Eda da quando stanno insieme e ha intenzione di metterlo alla prova: farà assumere Ferit in azienda così per studiare la reazione del suo ex fidanzato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021

Intanto Eda decide di partecipare alla lezione di nuoto e quello che accade fa incredibilmente ingelosire Serkan, evento interessante considerato che la gelosia non fa parte affatto del patto. Successivamente per i due ragazzi c’è la possibilità di avere a cena Selin e Ferit: l’ex di Serkan non crede davvero a questa storia della convivenza ed Eda adesso dovrebbe collocare i suoi effetti personali nella casa di Serkan. Quest’ultimo non è affatto d’accordo nel fare questa cena e questo fa scoppiare una lite tra lui e la sua finta fidanzata.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Visualizza questo post su Instagram Un p o s t c o n d i v i s o d a ” L ᴏ ᴠ ᴇ I s I ɴ T ʜ ᴇ A ɪ ʀ ” (@loveisintheair.ita_2021)

Piril vedrà i due ragazzi discutere e andrà a riferire ad Aydan che ha notato della strana tensione tra di loro. Eda e Serkan dovrebbero davvero stare attenti a come si comportano perché il loro piano, se continuano di questo passo, potrebbe saltare e tutti scoprirebbero che stanno fingendo.