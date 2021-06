Lucia Javorcekova devastante senza reggiseno: curve mostruose – FOTO

Lucia Javorcekova sta pubblicando fotografie via via sempre più sbalorditive: questa volta la modella non copre neanche le sue curve.

Lucia Javorcekova è una modella slovacca nota anche in Italia: la nativa di Bratislava prese parte ad un gioco hot nel 2015 in cui si fece distinguere per le sue curve meravigliose. La 31enne è davvero esagerata e le fotografie che posta ogni giorno sui social network raccolgono sempre numeri pazzeschi.

La Javorcekova mostra con disinvoltura il suo corpo praticamente perfetto e rompe gli schermi dei cellulari con le sue forme sinuose. Lucia, poco fa, ha piazzato in rete uno scatto da infarto in cui non indossa nemmeno il pezzo di sopra.

Lucia Javorcekova, niente reggiseno: illegale

Lucia senza limiti fa sobbalzare ancora una volta il popolo di Instagram: la modella ha piazzato in rete una fotografia decisamente vietata ai minori. La slovacca tira con le mani il filo che “copre” il suo didietro, mentre la parte di sopra è semplicemente sconvolgente. La Javorcekova non indossa nemmeno il reggiseno e più della metà del suo décolleté è ben visibile e manda in visibilio i seguaci.

Il post ha già raccolto 60mila cuoricini e più di 400 commenti. I followers della nativa di Bratislava sono di varie nazionalità: si leggono infatti apprezzamenti in lingue diversissime tra loro. La classe 1990 iniziò a lavorare sul web pubblicando video e tutorial per poi diventare celebre con challenge e giochi sempre più bollenti che hanno spopolato sul web.

La slovacca, qualche giorno fa, provocò diversi mal di testa pubblicando una foto in cui indossava un perizoma sottilissimo che metteva in evidenza il suo fondoschiena. Il fisico della modella non ha praticamente punti deboli.