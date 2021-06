Mr Wrong anticipazioni 14 giugno: Ezgi e Ozgur lasciano l’isola!

Comincia una nuova settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni

Domani comincia una nuova settimana per Mr Wrong e andremo finalmente a scoprire cos’è successo ad Ezgi e Ozgur. I due ragazzi sono stati rapiti e la mamma di Ozgur che li aspettava a casa per cena è molto preoccupata, e ha chiamato la madre di Ezgi preoccupando pure lei. Così la donna deciderà di mettersi in viaggio per scoprire di più sulla sparizione di sua figlia, e anche le amiche della ragazza faranno lo stesso.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Intanto, sull’isola, Ezgi e Ozgur sono disperati perché non sanno come fare a salvarsi. La guardia costiera li sta cercando e Ozgur è convinto che la sua famiglia si stia impegnando per trovarli, ma sono certi del fatto di essere introvabili.Entrambi dispiaciuti per le loro famiglie e i loro amici che saranno sicuramente preoccupati per loro e che staranno addirittura temendo il peggio. Loro sono disperati e hanno paura davvero di non uscirne vivi. A salvarli sarà incredibilmente l’aiuto di una simpatica capretta selvatica che riuscirà a liberarsi dei malavitosi, mettendoli fuori combattimenti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Intanto a casa le loro famiglie si sono riuniti per cercarli: le loro mamme sono davvero preoccupate e avranno modo di conoscersi in questa occasione così tanto disperata. Come andrà a finire per i giovani ragazzi?