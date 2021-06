Nunzia De Girolamo con le sue foto riesce sempre a stregare i followers: l’ultimo scatto piazzato online è da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo ha mostrato tutta la sua bravura con la trasmissione ‘Ciao Maschio’. La nativa di Benevento intervistava in ogni puntata tre uomini famosi trattando tematiche molto interessanti e attuali. L’ex politica ha conquistato molti ammiratori in queste settimane: la sua bellezza è davvero stordente e il suo fisico non passa mai inosservato.

Nunzia, da qualche tempo, è diventata anche un personaggio di rilievo sui social network. I suoi numeri continuano a salire e le sue foto continuano a catalizzare l’attenzione degli utenti. La De Girolamo, poco fa, ha postato uno scatto strepitoso in cui sfodera un outfit di colore nero davvero magnifico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Fai venire l’infarto a qualcuno” Wanda Nara il micro bikini e d'”arresto immediato”. Fuori tutto – FOTO

Nunzia De Girolamo bella e raffinata, scollatura incredibile: che bomba

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Alcune volte perde la classe” Chiara Ferragni criticata per l’apertura pericolosa FOTO da censura

Nunzia ha appena pubblicato una foto estrapolata da una puntata di ‘Ciao Maschio’. La conduttrice indossava un outfit di colore nero da applausi: la sua scollatura mise in mostra il suo décolleté da capogiro. Come se non bastasse, il vestitino era davvero cortissimo e scopriva totalmente le sue gambe chilometriche.

“Il mio mood della Domenica! La chiamavano nera per caso. Ve la ricordate questa puntata di ‘Ciao Maschio’?”, ha scritto nella didascalia. La 45enne ha anche ricordato l’appuntamento serale ai suoi followers. “Ci vediamo tra pochissimo, dalle 21:20, in diretta su La7 per l’ultima puntata di ‘Non è l’Arena’”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia è dotata di una sensualità fuori dal comune: il suo fascino è irresistibile e la sua bellezza è difficilmente quantificabile. La classe 1975, qualche settimana fa, stupì tutti postando uno scatto in cui indossava una camicetta sbottonata con parte del suo lato A in bella mostra.