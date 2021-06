“La gatta sui tetti”, Paola Iezzi prende il sole a Stoccolma: il décolleté è da urlo – FOTO

La Iezzi ha condiviso una foto direttamente dai tetti di Stoccolma, il suo décolleté in bella mostra è da infarto: una gioia per tutti i suoi follower di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

La cantante Paola Iezzi, ex del duo Paola e Chiara, ha pubblicato una serie di foto che hanno fatto rimanere i fan a bocca aperta per la bellezza del suo viso e del suo lato a. La bella produttrice discografica e disc jokey si trova a Stoccolma e di preciso sul tetto di un’abitazione privata e sta prendendo il sole caldo di questo periodo bollente anche in Nord Europa. Indossa una canotta rossa molto attillata e soprattutto nell’ultimo scatto l’aderenza è al massimo per una visione paradisiaca. I fan l’hanno riempita, come al solito, di complimenti e parole scherzose, tra cui ci sono quelle di un utente che ha scritto: “La gatta sui tetti”.

Paola Iezzi, la serie di foto che toglie il fiato ai follower

