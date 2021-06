Martina Miliddi è stata una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ad oggi è seguitissima sui social ed è felice accanto a Raffaele

Martina Miliddi è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha esordito nella categoria ballo ma ha fatto molto discutere per le sue relazioni all’interno del programma, in primis con il cantante Aka7even e poi con Raffaele, che è stato il motivo principale per cui ha deciso di chiudere la storia con l’altro cantante. Durante il periodo del programma i telespettatori cominciarono a scrivere sui social che l’avrebbero voluta nella casa del Grande Fratello Vip, e chissà, a settembre potremmo vederla davvero nel programma.

Amici 20, Martina Miliddi pubblica una foto ma la domanda dei followers è solo una

Mancano pochi mesi all’inizio della sesta edizione che Alfonso Signorini sta preparando con estrema cura e voci di corridoio dicono che probabilmente tra i concorrenti ci sarà proprio lei, perché il conduttore ha voluto accontentare i suoi telespettatori. Martina al momento si sta godendo l’arrivo dell’estate e la sua relazione nata ufficialmente da poco con Raffaele: la ballerina potrebbe essere pronta a separarsi da lui per diversi mesi per partecipare al reality quando hanno fatto tanta fatica per stare insieme? Sotto l’ultimo scatto pubblicato sui social dove è apparsa in costume i followers le hanno posto una semplice domanda: “Sei pronta per il GF Vip?”

Insomma, non ci resta che aspettare qualche settimana per saperne di più sul cast: i telespettatori stanno incrociando le dita nella speranza di veder partecipare la famosa ballerina del talent show.