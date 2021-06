Roberta Capua, pronta per una nuova estate. L’annuncio entusiasma i fan

Roberta Capua è pronta per un nuovo progetto, i fan non riescono a frenare l’entusiasmo. La conduttrice presto sarà in televisione.

La bella e mediterranea Roberta Capua è nata e cresciuta a Napoli (Campania), è sempre più amata dal pubblico che l’apprezza per la sua serietà, onestà intellettuale e bravura.

Negli anni Roberta ha dimostrato più volte di valere nel suo campo, ovvero quello della conduzione di programmi televisivi importanti che hanno riempito i palinsesti delle reti nazionali.

Finalmente arriva una buona notizia per i suoi fan, l’estate 2021 sarà in compagnia della bella Roberta. Scopriamo insieme la novità.

Roberta Capua condurrà “Estate in diretta”

Finalmente è ufficiale, Roberta Capua condurrà “Estate in diretta” per la gioia dei suoi numerosi fan. La brava presentatrice farà compagnia agli italiani per tutta a bella stagione, coadiuvata da Gianluca Semprini.

Il format del programma è già conosciuto, è la versione estiva de “La vita in diretta” di Alberto Matano. Ma ciò non toglie il fatto che sia molto interessante.

Roberta Capua negli anni è stata molto apprezzata dal pubblico, ha esordito in televisione vincendo il concorso di bellezza Miss Italia e da lì non si è più fermata. L’abbiamo vista al timone di molti programmi di successo e grazie alla sua bravura ne è sempre stata la punta di diamante.

Il programma inizierà dal 28 giugno e sarà trasmesso per tutta l’estate. Roberta oggi è ancora più felice in quanto ha ricevuto la sua dose di vaccino, durante la pandemia ha parlato molto del Covid-19 con i suoi 48,4 milioni di follower, ha ripetuto più volte l’importanza di vaccinarsi e di porre rimedio a questa condizione invivibile ed insostenibile. Non ci resta che attendere la conduttrice prossimamente sul piccolo schermo.