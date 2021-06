Rosalinda Cannavò, scoppia la polemica: il video che ha fatto discutere

Rosalinda Cannavò è una dei personaggi più amati del mondo di Instagram. Nonostante ciò, le polemiche sono arrivate anche da lei dopo le sue ultime storie sui social

Rosalinda Cannavò è una delle attrici più amate del mondo della televisione. Ha conquistato tutti con le numerose fiction a cui ha partecipato quando era più piccola. Dopo un periodo di lontananza dalla televisione per motivi personali, è tornata sotto ai riflettori il 14 settembre 2020 quando ha deciso di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Per lei è stata un’esperienza davvero molto importante perché ha conosciuto tantissime persone che ancora oggi fanno parte della sua vita, ad esempio come la sua amica Dayane Mello e il suo fidanzato Andrea Zenga di cui si è perdutamente innamorata durante le ultime settimane nella casa più spiata d’Italia. Ha conquistato anche un pubblico ampio che ancora oggi la ama e la segue.

Rosalinda Cannavò scatena le polemiche dei social: “Le donne non sono capaci quanto gli uomini”

Questo, però, non l’ha salvata dalle polemiche. L’attrice, infatti, ha fatto delle storie dove ha raccontato la sua esperienza alla guida e ha concluso dicendo di non essere comunque bravissima perché “le donne non saranno mai capaci quanto gli uomini“. Una frase detta col sorriso che ha scatenato il web: sono in tanti ad essersi ribellati per quanto detto e in un attimo il video è diventato virale sui social. Rosalinda, in arte Adua Del Vesco, è finita nel mirino anche delle persone che la seguono perché frasi del genere al giorno d’oggi forse non andrebbero più dette.

Rosalinda non ha ancora risposto alle numerose polemiche perché ha trascorso il pomeriggio in compagnia dell’amica Dayane. Come reagirà quando scoprirà che il web è esploso dopo quello che ha detto nelle sue storie su Instagram? Proverà a giustificarsi oppure no?