L’ex naufraga ormai è incontenibile e dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi non si pone limiti e ama incantare il web con delle pose ineguagliabili.

Rosaria Cannavò, reduce dalla sua esperienza all’Isola dei famosi’, è tornata molto attiva sui social con ulteriori fans all’attivo che la seguono sul suo profilo Instagram.

Grazie anche alla sua apparizione televisiva ha raggiunto 176mila followers, prima dell‘Isola dei Famosi’ era conosciuto dal pubblico per le sue apparizioni principalmente come ballerina in alcune trasmissioni di successo quali ‘Paperissima’, ‘Sarabanda’ e ‘I raccomandati’.

Ha dato il via alla sua carriera nel 2000 recitando nel film ‘La suite’ di Fabrizio Manfredini, è stata poi ospite di ‘Ciao Darwin’ e di ‘Emigratis’ con Pio e Amedeo.

In arancione è un vero piacere per gli occhi

Oltre ad attrice, showgirl e ballerina è anche una modella avendo posato per alcune riviste senza veli e sfilato su alcune passerelle.

Dal punto di vista sentimentale si è sentito parlare di lei per i suoi flirt con due ex calciatori della Roma: Christian Panucci e Antonio Cassano.

Dopodiché ha conosciuto l’imprenditore Andrea Berti con il quale si è sposata e ha divorziato nel 2018.

Attualmente la bella siciliana, classe ’83, è innamoratissima del fisioterapista Francesco Casagrande, con il quale fa coppia fissa da qualche tempo.

In questo scatto che ha regalato ai suoi followers si mostra con indosso uno splendido vestitino arancione che si intona benissimo con la sua carnagione scura frutto della sua esperienza in Honduras.

“Mi piaci quando trasudi eleganza da tutti i pori”, scrive e per lei arriva subito una pioggia di like.