Sabrina Salerno, lato A incontenibile: in bikini fa sognare – FOTO

Sabrina Salerno, serie di foto in bikini che accendono la fantasia. Le curve incontenibili della cantante e showgirl bloccano Instagram: pazzesca

Indimenticabile pop-star che conquistò un successo stratosferico ed internazionale a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, Sabrina Salerno continua a rappresentare il simbolo di sensualità che aveva monopolizzato le fantasie degli italiani, affermandosi come sex symbol anche all’estero.

Il suo talento riuscì a scalare anche la classifica musicale britannica, inaccessibile ai più, e la sua bellezza in Spagna suscitò talmente clamore da essere rappresentata nelle sembianze di alcune bambole, e da ispirare la creazione di un videogame che portava addirittura il suo nome.

Famosa proprio per lo stile seducente e ribelle, per le canzoni maliziose ed accattivanti, ma anche per le forme abbondanti e mozzafiato, che all’età di 53 anni lasciano ancora interdetti i fan, ammirati davanti alla sua esplosiva ed intramontabile fisicità.

In un bikini estremamente ridotto, sfoggia le sue curve in scatti audaci su Instagram, che catturano il suo potere seduttivo e lo spirito provocatorio, fino a mandare in tilt il web.

Sabrina Salerno, bikini esplosivo e sguardo felino

Sabrina Salerno blocca Instagram con una serie di scatti in bikini che sfoggia le incontenibili forme, senza lasciare molto spazio all’immaginazione. Abbronzata e immersa nell’acqua, il costume ridotto esibisce le curve procaci, per un’esplosione di sensualità che travolge il web.

Il lato A è messo totalmente in evidenza dal micro top in nero, abbinato agli occhiali da sole portati sulla punta del naso, in modo da lasciare la visuale sullo sguardo magnetico e felino che da sempre caratterizza la sua immagine.

La cantante dimostra che il suo potere attrattivo non è mai variato negli anni, permettendole ancora oggi di ricoprire il medesimo ruolo da sex symbol, affibbiatole alla fine degli anni ’80.

Tripudio di like per un totale di quasi 60 mila, ed i fan rimangono senza parole davanti alla visione di queste immagini dal contenuto audace, che alzano la temperatura su Instagram.