Aurora Ramazzotti, domenica meravigliosa: la figlia di Michelle ha documentato la sua giornata attraverso degli scatti che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Aurora Ramazzotti sta diventando sempre più bella. La figlia della conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti oramai è una donna adulta ed è davvero molto seguita sul suo profilo di Instagram che conta ben due milioni di followers. Essere figlia d’arte avrà avuto pure i suoi vantaggi ma Aurora ha conquistato tutti per la sua simpatia che ha sicuramente ereditato da mamma Michelle. Sui social ha conquistato tantissime persone che la seguono con affetto e con interesse per gli argomenti che tratta.

Aurora Ramazzotti bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram: “Buona domenica”

Il suo weekend è stato davvero molto intenso: ieri ha concluso il secondo anno nella sua scuola di canto e si è esibita con una grande emozione e superando la sua paura di esibirsi davanti al pubblico. Oggi, invece, si è rilassata insieme al suo fidanzato e ha pubblicato alcuni scatti della giornata che ha trascorso con lui. Sono stati dei mesi molto particolari per Aurora, infatti un po’ di tempo fa è stata al centro delle polemiche per aver denunciato pubblicamente il catcalling. Incredibilmente sono stati in tanti a darle contro mortificandola e sostenendo che il catcalling è una forma di complimento.

Insomma, Aurora ha due milioni di followers che la seguono e cerca di sfruttare il suo seguito nel migliore dei modi, facendo passare dei messaggi giusti e cercando di insegnare qualcosa ai più piccoli che ogni giorno vedono le sue storie e la vedono un po’ come un punto di riferimento.