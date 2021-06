Silvia D’Avenia incanta su Instagram con una fotografia da applausi: l’outfit mette in risalto il suo corpo praticamente perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

I social network hanno cambiato la vita di tutti: da quando sono nati hanno avuto una popolarità sempre maggiore e l’uso dei servizi di rete sociali sta diventando spropositato. Si è assistito così alla nascita di una nuova figura professionale, quella dell’influencer. Alcuni utenti, una volta raggiunto un numero incredibile di followers, iniziano anche a pubblicizzare prodotti e a diventare testimonial per brand di caratura internazionale.

Uno dei nomi più in voga del momento è quello di Silvia D’Avenia. La sexy influencer è dotata di un fisico mozzafiato e le sue curve infiammano ogni giorno il mondo del web. L’ultima foto apparsa in rete lascia senza parole tutta la sua platea di ammiratori: impossibile non rilasciare un like davanti a cotanta bellezza.

Silvia D’Avenia, vestitino esplosivo: tutto in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

Silvia, poco fa, ha mandato gli utenti in visibilio condividendo una fotografia semplicemente pazzesca. L’influencer indossa un vestitino davvero esagerato che copre poco e niente: l’outfit scosciato scopre le sue magnifiche gambe. Come se non bastasse, la scollatura è estremamente generosa e il suo davanzale conquista tutti.

Come se non bastasse, la D’Avenia sfodera un sorriso meraviglioso e incanta la scena con la bellezza del suo viso. Le sue labbra carnose, così ben visibili, sono decisamente irresistibili. Silvia sta sponsorizzando un trattamento per le arcate dentali che serve per avere un effetto sbiancamento rapido in breve tempo (stando a quanto si legge, in soli cinque giorni).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

La D’Avenia è molto provocante e ama far sognare i suoi followers con scatti sempre più bollenti e infuocati. L’influencer mostra spesso anche il suo didietro con foto in cui indossa pantaloni aderenti o costumini deliziosi.