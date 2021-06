“Ammazza, resti la più fi*a”. Stefania Orlando, che gambe e che sorriso! – FOTO

Stefania Orlando. La nota conduttrice televisiva è una dei concorrenti reduci del Grande Fratello Vip 5. La sua carriera ha preso una svolta. Strepitosa su Instagram

Il reality show “Grande Fratello Vip 5” si è concluso lo scorso marzo e ha visto salire sul gradino più alto del podio Tommaso Zorzi. Il giovane volto del web è adesso un acclamato personaggio televisivo, tuttavia non è il solo ad aver goduto di una rinnovata carriera dopo la fine della seguitissima trasmissione di Alfonso Signorini.

Un percorso ineccepibile e interessante è stato, infatti, quello compiuto anche dalla conduttrice Stefania Orlando. É arrivata alle fasi finali aggiudicandosi un’ottima medaglia di bronzo dopo una permanenza estenuante di circa 6 mesi all’interno della casa più spiata d’Italia.

Dopo la fine del programma, in arrivo per lei tante novità che segnano un cambio inatteso di ruolo.

Stefania Orlando, meravigliosa su Instagram. Il cambiamento della conduttrice

Ha iniziato come valletta fino a guadagnare negli anni il timone di programmi televisivi di prestigio. Stefania Orlando dà un colpo di spugna al passato e aggiunge al suo curriculum un nuovo talento. La conduttrice ha dato prova di avere una buona vocalità e ha fatto uscire settimane fa un singolo (con tanto di videoclip) dal titolo “Babilonia”.

Per dovere di cronaca, non è la prima volta che la Orlando abbia provato una carriera in ambito musicale. Ha all’attivo diversi singoli dalle alterne fortune. “Babilonia” sembra essere stato accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico che ha lasciato commenti di gradimento sulla piattaforma YouTube, dove sfiora 500mila visualizzazioni.

Ritmo incalzante e un motivetto che sa di tormentone estivo. E proprio alla stagione calda pensa la bella Stefania Orlando in questa meravigliosa domenica di giugno. Pubblica, infatti, delle immagini su Instagram che la ritraggono in un momento di relax.

“Stessa spiaggia, stesso mare” – canticchia nelle Stories. La conduttrice si trova a Fregene per godere del primo sole. Tenuta scura con maglia con scollo a barca e shorts neri: le gambe chilometriche in bella vista con indosso l’accessorio più presioso, il suo sorriso. A farle compagnia, mentre si scambiano un romantico bacio, il marito, il musicista Simone Gianlorenzi.

Scrive in didascalia: “Fa che quell’orizzonte non sia una barriera, vai oltre, per vedere ciò che non sempre è visibile, per provare ciò che non sempre è possibile. Buona domenica”.

I fan sono pazzi di lei: “Ammazza, resti sempre la più fi*a, Orlà!”, “Quante cose belle ci fai pensare con una sola foto”, “Bellissima”, “Sei una favola”.