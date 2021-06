“Tale e Quale Show” riaprirà i battenti a settembre. Carlo Conti, che sta corteggiando numerosi vip, si è lasciato scappare il nome di un famoso comico

“Tale e Quale Show” è ormai un successo assodato per l’emittente televisiva statale, che di anno in anno ripropone la kermesse canora guidata magistralmente da Carlo Conti. La scorsa edizione, tra l’altro, è stata contrassegnata da una serie di eventi avversi, tra cui la conduzione in “smart working” dell’amato presentatore. Conti, dopo aver contratto il Covid, si è infatti dovuto assentare per qualche settimana.

In vista della ripartenza della trasmissione a settembre prossimo, il conduttore sta già corteggiando una serie di volti che potrebbero entrare a far parte del cast. Recentemente ospite di un programma televisivo, Conti si è lasciato scappare un’indiscrezione in merito ad un potenziale concorrente: si tratta di un comico famosissimo.

"Tale e Quale Show", Carlo Conti si lascia scappare il nome del famoso comico

Carlo Conti si è lasciato sfuggire un clamoroso spolier in merito ad un papabile concorrente della prossima edizione di “Tale e Quale Show“. In occasione degli Europei di calcio, il conduttore è stato infatti ospite dei The Jackal, che su RaiPlay curano una rubrica dal titolo “Europei a Casa The Jackal”, incentrata proprio sulla competizione calcistica. Prima di salutare i comici, l’amato conduttore si è lasciato scappare qualche frase di troppo.

Conti ha infatti chiesto a Ciro Priello, vincitore di “LOL – Chi ride è fuori”, di intonare un “do di petto”: richiesta a cui il noto comico non poteva che accondiscendere. A quel punto, la replica del conduttore di Rai 1 è stata inevitabile: “Preparati!“.

La sua frase ha fatto insospettire i numerosissimi fan della trasmissione. A quanto pare, Ciro Priello sarebbe proprio il primo concorrente ufficiale della nuova edizione di “Tale e Quale Show”.