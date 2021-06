Tik Tok, arriva un nuovo trend: “Me 2019 VS Me 2021”

Sono migliaia i tik toker che hanno girato il trend, divertendosi a rispondere alle domande sul confronto della loro personalità negli anni.

Questo nuovo format di video sta spopolando su Tik Tok: si tratta di un confronto tra la personalità dell’utente nell’anno in corso e quella che aveva due anni fa. Sopra al video o in descrizione, infatti, il tik toker che sta girando il trend scrive: “Me 2019 VS Me 2021“.

Ad ogni affermazione letta dal suono, l’utente protagonista dovrà indicare con il dito quale anno si addice di più alla frase, come si vede nell’esempio del tik tok della nota Corinne Pino, mostrato nell’immagine.

Le domande sono circa una diecina e le risposte delineeranno perfettamente il cambiamento fatto dal tik toker nel corso di un paio di anni, ciò anche al fine di farsi conoscere meglio dai propri followers.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tik Tok, corsa a Versailles: “Spararti! Oddio, corri via!”

Tutte le domande del trend di Tik Tok più amato di sempre…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tik Tok, il trend più diffuso tra i giovani: “Il mio glow up…”

Ecco le domande del trend ormai virale su Tik Tok: ‘Chi è la più stroxxa?‘, ‘Chi è la più gentile?‘, ‘Chi rimorchia di più?‘, ‘Chi è la più sincera?‘, ‘Chi piange di più?‘, ‘Chi ha gusti peggiori nei ragazzi?‘, ‘Chi beve di più?‘, ‘Chi è la più “sottona”?‘ (quest’ultimo è un termine utilizzato molto su Tik Tok, che ha un’accezione negativa e serve per descrivere una ragazza troppo innamorata del suo fidanzato), ‘Chi è la più “toxic”?‘ (altra parola molto usata sul web: serve per indicare una ragazza con degli atteggiamenti sbagliati) e infine ‘Chi è la più ordinata?‘.

Questo format di video è molto semplice da realizzare: in pochi secondi è infatti possibile girare un perfetto tik tok molto simpatico ed accattivante.

Anche la bellissima ex collegiale, tik toker ed influencer Alice De Bortoli, come mostrato nel video sopra, ha voluto rispondere alle dieci domande, scrivendo “Alice del 2019” e “Alice del 2020/2021“.