Tommaso Zorzi avverte il fidanzato: “Se gli metti un altro like..”. Scenata di gelosia – FOTO

Dopo aver a lungo atteso di incontrare l’uomo dei suoi sogni, Tommaso Zorzi ha finalmente trovato l’amore con Tommaso Stanzani, ex ballerino di “Amici”. La relazione tra lui ed il talento lanciato dalla De Filippi, inizialmente tenuta segreta, ora è sotto gli occhi di tutti. Per i fan, la felicità di Tommaso è davvero la più grande conquista. Dopo aver sofferto a lungo per un sentimento non ricambiato – da parte di Francesco Oppini -, Zorzi ora si gode questa storia d’amore, che è solo agli albori.

Ciò nonostante, le scaramucce tra i due fidanzati sembrano essere all’ordine del giorno. Il conduttore de “Il Punto Z” sarebbe infatti particolarmente geloso del suo compagno, che non manca di seguire e di palesare il proprio apprezzamento nei confronti di alcuni volti famosissimi dello spettacolo. Zorzi, che non gradirebbe affatto la cosa, ha pensato bene di avvertirlo tramite alcune Instagram stories: i dettagli.

L’ex opinionista de “L’Isola dei Famosi”, che ha vissuto una stagione televisiva davvero da record, ha anche trovato l’amore con Tommaso Stanzani, ballerino lanciato da “Amici”. L’influencer, gelosissimo del fidanzato, lo ha simpaticamente redarguito attraverso delle stories pubblicate su Instagram. Zorzi, con il suo consueto sarcasmo, ha mostrato ai followers il messaggio intimidatorio che ha inviato a Stanzani.

A far discutere i due fidanzati è un attore famosissimo, a cui il ballerino avrebbe lasciato qualche like di troppo. Si tratta di Can Yaman, il bellissimo modello turco che ha conquistato il cuore di Diletta Leotta. Queste, nello specifico, le parole al veleno di Zorzi: “Amore, il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio…“.

I followers, conoscendo Tommaso, non potevano che aspettarsi una reazione simile. Il vincitore del “Gf Vip”, come il pubblico ha avuto modo di apprendere, non ama condividere ciò che è suo.