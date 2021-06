Alessia Prete ha condiviso uno scatto su Instagram con cui ha lasciato i fan senza fiato. Subito è tripudio di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALE ☀️ (@alessia_prete_official)

Uno scatto romantico visto porto? Questa l’ultima foto condivisa su Instagram da Alessia Prete direttamente da Genova. Modella ed ex GF, classe 1995 di origini torinesi, il suo nome è diventato noto a seguito della partecipazione a Miss Italia nel 2016 e di seguito al Grande Fratello nel 2018.

Proprio nella casa più spiata d’Italia è nato l’amore con Matteo Gentili. Una relazione giunta al termine per via di divergenze caratteriali. Dopo una riconciliazione, anche il secondo tentativo tra i due non è andato a buon fine. Alessia ha ritrovato la serenità al fianco del genovese Davide Campanella, proprietario di una ditta d’impianti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Un sogno”: Elisabetta Canalis, il look selvaggio è irresistibile. Unica – FOTO

Alessia Prete: fascino unico conquista i fan

Per vedere l’ultimo scatto di Alessia Prete, vai su Successivo