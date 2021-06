La coppia che ha infiammato l’estate 2020 è tornata con un nuovo singolo: “Un bacio all’improvviso”. Rocco Hunt e Ana Mena replicheranno il successo dello scorso anno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Hunt (@poetaurbano)

Puntualmente l’inizio dell’estate è caratterizzato da un flusso di brani musicali rilasciati per accompagnare la stagione. Una gara a chi si aggiudicherà il titolo di tormentone e che quest’anno ha già avuto inizio. Tra gli artisti che si sono messi in gioco ci sono anche loro, Rocco Hunt e Ana Mena, che con il brano “A un passo dalla luna” hanno infiammato l’estate 2020. Nove dischi di platino, più di 300 milioni di stream sulle piattaforme digitali, un successo straordinario che ha portato il duo a decidere di collaborare nuovamente su un nuovo singolo.

Il significato di “Un bacio all’improvviso” che ci porta a ballare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Hunt (@poetaurbano)

Il nuovo brano si intitola “Un bacio all’improvviso” ed è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ancora una volta colpiscono nel segno, portando un perfetto mix di “sensualità, allegria e spensieratezza“, come lo hanno descritto proprio i due artisti. Il singolo strizza l’occhio al genere reggaeton ma non perde la sua origine pop.

LEGGI ANCHE -> “Pistolero”, il significa del brano che segna il ritorno di Elettra Lamborghini

A pochi giorni dalla sua uscita ha già raggiunto la vetta delle classifiche e il pubblico sembra essersene innamorato al primo ascolto. Il brano descrive l’incontro tra Ana Mena e Rocky il Poeta Urbano, come ha voluto farsi chiamare Rocco Hunt. C’è aria di festa in riva al mare, due cuori che si allontanano ma restano ugualmente vicini non riuscendo a negare il sentimento che provano l’uno per l’altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Vivere”, Mara Venier commuove tutti con un post speciale

“A due passi dal mare / perdo il conto del tempo / che se stiamo insieme scompare“, recita una delle strofe che accompagna così il ritornello. “Un bacio all’improvviso / ti voglio e non lo dico / lo leggo sul tuo viso“, canta la bellissima voce dell’artista spagnola.

Dopo il notevole successo dello scorso anno la coppia di artisti è pronta a tornare anche sul mercato discografico estero. Venerdì 18 giugno uscirà infatti la versione spagnola del brano, “Un beso de improviso“.

LEGGI ANCHE -> La Casa di Carta 5, lo spoiler clamoroso dopo l’annuncio: fan impazziti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Hunt (@poetaurbano)

Rocco Hunt non perde occasione di sfornare nuove hit, e non solo per se stesso. Sono note infatti le sue numerosi collaborazioni. La sua penna ha firmato alcuni brani tra i popolari delle scorse estati, come “Karaoke” e “Mambo Salentino“.