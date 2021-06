Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Marina ha intenzione di mettere con le spalle al muro la sua nemica Lara

Dopo la rissa sfiorata al Caffè Vulcano, Marina è arrabbiatissima con Lara e desidera vendetta, perché si è sentita messa con le spalle al muro e umiliata davanti a tutti. Questo gesto soprattutto ha reso chiaro che Lara sta facendo doppio gioco con Pietro Abate e con Roberto Ferri. Cosa farà Marina per vendicarsi di quanto accaduto con la sua nemica?

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

E, a proposito di Caffè Vulcano, Silvia ha un corteggiatore da diverse settimane e le anticipazioni rivelano che la proprietaria del bar cederà una volta e per tutte alle attenzioni di Giancarlo. Ormai è un periodo in cui le cose con suo marito non stanno andando bene, è da novembre che sono in crisi e da quando Michele ha perso il lavoro la situazione è solo peggiorata e li ha allontanati sempre di più. Silvia, intanto, ha trovato conforto con il nuovo cliente del suo locale che la sta corteggiando da oramai molto tempo. Cosa succederà tra i due? Silvia arriverà a tradire Michele?

Serena ha scoperto di aspettare un bambino e lei e Filippo sono stati molto attenti in questo periodo a non gioire troppo dopo l’ultimo dramma vissuto. Però adesso arriverà finalmente una bella notizia: la Cirillo nella prossima puntata scoprirà qual è il sesso del suo bambino.