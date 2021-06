Valentina Ferragni a Santorini, sogno ad occhi aperti: bellissima – FOTO

Valentina Ferragni, in vacanza a Santorini delizia i fan su Instagram con look estivi che incantano di bellezza: favolosa

Laureata nel 2015 alla facoltà di Linguaggio dei Media con una tesi sull’influenza dei social blogger nella società, Valentina Ferragni a distanza di anni collabora con numerosi grandi marchi e vanta quasi 4 milioni i followers su Instagram.

Una delle influencer più seguite, rappresenta un punto di riferimento per le tantissime fan, alle quali non manca di trasmettere messaggi positivi. In alcune circostanze è stata vittima di body shaming, e non ha perso l’occasione per ribadire al web quanto la bellezza non debba dipendere da standard imposti, ma stia nel modo di amarsi e prendersi cura di se stessi.

Lei lo sa bene, che conduce una vita pienamente sana, pratica sport e precisamente pole dance, cura la propria immagine con estremo gusto, e si prende delle pause dalla routine per momenti di relax che rigenerano mente e corpo. Come quello che sta trascorrendo in Grecia, del quale condivide gli scatti sui social, dove emerge in tutto il suo splendore.

Valentina Ferragni, una dea a Santorini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Tempo di vacanza per Valentina Ferragni, che si gode la bellissima isola di Santorini, rappresentazione assoluta di colori e suggestioni che particolarizzano la Grecia. Immersa nel panorama caratteristico, dove regna il bianco e il blu, l’influencer stupisce per quanta luce venga emanata dalla sua immagine.

Abbronzata, rilassata e priva di trucco, è l’immagine dell’estate e dei suoi benefici sul corpo, del tutto esaltati dal look perfetto per l’occasione. Crop top bianco traforato con maniche ampie, shorts colorati nelle tonalità del rosso, giallo e blu, sandali di cuoio e cappello in paglia: tutto è perfetto e in linea con lo scatto che incanta Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

La sua bellezza è assoluta protagonista, che in tale location diventa un vero e proprio sogno ad occhi aperti per i fan. In attesa di ulteriori post sul suo viaggio greco che sta condividendo sui social, concretizzano la loro ammirazione in migliaia di like, per un totale che in poche ore supera i 100 mila.