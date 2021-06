“Very pretty”. Annalisa inaugura l’estate: gambe mozzafiato – FOTO

Annalisa è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale. Oggi ha dato una bellissima notizia ai suoi fans: finalmente tornerà per un tour!

Annalisa è una delle cantanti più amate degli ultimi anni. L’abbiamo vista per la prima volta negli studi di Maria De Filippi ad Amici, quando fece i provini non pensava che la sua vita sarebbe cambiata e che sarebbe riuscita a vivere di musica. Quell’edizione fu vinta da Virginio, lei si classificò seconda ma non per questo la sua carriera non ha preso il volo, anzi. Nel corso degli anni è stata davvero brava a trovare un suo stile e una sua personalità, che l’hanno portata a diventare un’artista affermata nel panorama della musica italiana.

