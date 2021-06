Adriano Celentano, dove vive con Claudia Mori: la casa è pazzesca

Adriano Celentano e Claudia Mori sono una delle coppie più note e storiche della televisione italiana, ma dove vivono? Scopriamolo

Adriano Celentano e Claudia Mori sono conosciuti in tutto il mondo non solo come due artisti, ma anche come una delle coppie italiane più belle. Insieme da più di cinquant’anni, hanno vissuto alti e bassi che l’hanno resi ancora più vicini e complici. Nessun tradimento li ha mai fatti separare ed oggi dopo tutto questo tempo sono ancora qui, uno accanto all’altro.

Hanno una famiglia meravigliosa ed una casa pazzesca. Scopriamo dove abitano i due cantanti.

Adriano Celentano e Claudia Mori: la loro villa

Sono molti i fan che si chiedono dove vivano i due. Adriano Celentano e Claudia Mori hanno una villa Campesone di Galbiate, in Brianza che si affaccia sul lago Lario. Due guardie controllano e sorvegliano la casa e l’entrata è composta da una serie di alberi che si affacciano su una collina da cui si può ammirare tutto il panorama.

All’esterno dell’abitazione c’è un grande parco con sentieri, vicoli, piante, una piscina e un campo da tennis. Il terreno è di circa 12 ettari. Ogni spazio, dentro e fuori, è confortevole, luminoso, avente ogni lusso.

Nonostante la coppia non abbia mai mostrato i propri beni, mantenendo sempre una certa privacy, sappiamo però che gli arredamenti della casa sono di uno stile classico e antico. E’ stato Celentano a rivelare i gusti.

In questo grande e bellissimo paradiso possono dedicarsi ad ogni hobby e vivere la loro intimità. La vita così è molto più tranquilla e nel pieno relax della natura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriano Celentano (@adriano_celentano_life)

Una villa da sogno per una coppia meravigliosa che con talento e passione ha fatto innamorare il pubblico che segue i due artisti da sempre e in ogni occasione. La loro musica è conosciuta da tutti, anno dopo anno, generazione dopo generazione.