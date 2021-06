L’attrice Ambra Angiolini non smette mai di sorprendere i suoi followers su instagram, nell’ultimo post lascia senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra Angiolini ormai lo sappiamo, sorprende sempre e fa cose nuove quando può anche folli. Come quella che ha fatto vedere nel suo ultimo post su instagram. Appare a testa in giù su un palo con le gambe aperte e tenuta da un uomo. Nella sua didascalia spiega tutto:”La sana follia è il posto migliore dove andare in ferie pooldance. Enrico Filippini è così rosso per l’abbronzatura, di certo non per il mio peso”. Compare il commento di Laura Pausini che fa tanti cuori e l’Angiolini replica dicendo: “Pronta?”. Vuole trascinare la cantante con sè.

LEGGI ANCHE>>>Valentina Vignali in una FOTO bellissima con qualcuno di molto speciale

Ambra Angiolini diffonde sempre messaggi importanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>X-Factor, i nuovi giudici: ora è tutto vero. Le grandi novità

L’attrice ha molto a cuore chi soffre di disturbi alimentari. Il motivo è che anche lei ne ha sofferto in passato. Ora ne è uscita ma non è stata facile, ha anche scritto un libro in merito all’argomento raccontando la sua storia. Recentemente ha voluto ricordare sul suo profilo instagram l’importanza di parlare di questo argomento che spesso passa inosservato. O semplicemente non viene ritenuto abbastanza importante. Riconoscere i sintomi della malattia non è facile e combatterla ancora meno. In merito a questo la Angiolini ha scritto queste parole:

“Continua la nostra corsa per lasciare indietro le Malattie del comportamento alimentare mca con Simona Tironio al centro Richiedei di Gussago per “io voglio anoreESSERE buliMIA” grazie al dottor Consolati ed a tutto lo staff. Forza ragazze non è vero che non gliene frega più un cuore a nessuno”. Insieme alla sua amica e collega in questa impresa Simona Tironio, sono riuscite a far uscire una legge in merito a questa problematica. “Ci siamo amate dal primo stacchetto. Grazie Simona Tironio, una legge è per sempre. Legge128 regione Lombardia perché qui e ora datti una possibilità. Malattie del comportamento. Grazie a chi ci sta credendo con noi Elena Bonetti Maria Stella Gelmini, Senatrice Rizzotti, Laura Dalla Regione, Dottor Consolati e tutte le mie meraviglie del centro DCA Richiedei di Gussago e Animenta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

L’attrice continua questa lotta per supportare sopratutto le ragazze giovani che soffrono di queste patologie. Il suo impegno è indubbiamente ammirevole. Specialmente perché essendoci passata prima lei non è facile ripercorrere le stesse problematiche aiutando gli altri.