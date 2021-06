“Amici 2020”, la coppia amatissima si dice addio: l’annuncio è ufficiale e non lascia spazio a dubbi

Nella scorsa edizione di “Amici“- il talent show di Maria De Filippi che continua a spopolare tra i più giovani -, sono nate molte simpatie fra i banchi di scuola, poi sfociate in relazioni che il pubblico ha avuto modo di seguire appassionatamente con tutti gli sviluppi del caso. Nello specifico, le tre coppie formatesi quest’anno erano quelle di Sangiovanni e Giulia, Deddy e Rosa, Aka7even e Martina.

Mentre quest’ultimi si sono lasciati ormai diverse settimane fa, le altre due coppie sembravano resistere alle avversità che la vita quotidiana riserva. Di recente, tuttavia, la relazione fra due ex volti del programma era apparsa compromessa, fino all’annuncio comparso poche ore fa su Instagram: le parole della ballerina spiegano tutto.

“Amici 2020”, la coppia amatissima si dice addio: l’annuncio ufficiale

Dopo giorni di attesa durante i quali la preoccupazione dei fan non aveva fatto altro che salire, è arrivata la conferma della rottura fra Deddy e Rosa Di Grazia. I due, che apparivano distanti già da un po’ di tempo, hanno deciso di rendere pubblica l’interruzione del loro rapporto, infrangendo le speranze dei fan che avevano tifato per loro fin dall’inizio. E’ stata la ballerina, tramite un post condiviso su Instagram, a confermare i rumors che si stavano diffondendo ormai da diversi giorni.

“Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato“: questo l’annuncio dell’ex concorrente di “Amici”. Rosa, con grande lucidità, ha ammesso di essersi presa del tempo per metabolizzare la rottura. Ad oggi, i due sembrano sereni l’uno nei confronti dell’altra, e si dicono pronti a cominciare un nuovo capitolo della loro vita.

“Non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene. Vi chiedo semplicemente di voltare pagina“, ha chiosato Rosa, lasciando intendere che la decisione non potrà in alcun modo essere messa in discussione.