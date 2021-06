Andrea Cerioli svela un retroscena davvero imbarazzante. I naufraghi erano costretti ad una cosa davvero assurda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA CERIOLI (@iamandreacerioli)

Reduce dall'”Isola dei famosi”, Andrea Cerioli, ex tronista di “Uomini e Donne” ha raccontato un retroscena davvero imbarazzante al quale i naufraghi dovevano attenersi.

Cerioli è stato uno dei protagonisti dell’isola, un personaggio molto amato dal pubblico anche se non è arrivato fino alla fine. Nelle ultime ore è reduce da un’intervista rilasciata a Casa Chi. Il naufrago ha parlato della sua esperienza in Honduras ed ha voluto raccontare proprio tutto.

LEGGI ANCHE —-> Denise Pipitone e la nuova ipotesi investigativa. La notizia che potrebbe risolvere il mistero

Le condizioni igieniche non erano delle migliori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Anna Falchi è una mamma super, conoscete sua figlia Alyssa? Scopriamo insieme chi è

Andrea si è fatto conoscere in più occasioni come il ragazzo che va dritto al sodo, schietto e diretto non ha molti peli sulla lingua e non li ha avuti nemmeno in questo caso. Durante l’intervista con Gabriele Parpiglia l’ex naufrago ha confessato proprio tutto, anche sulle condizioni igienico-sanitarie vissute dai concorrenti.

Durante la chiacchierata si è discusso anche dei bisogni fisiologici, infatti gli è stato chiesto come si facesse ad andare in bagno sull'”Isola dei Famosi”. A discapito di qualche fantasia che si concretizza in un atto puramente normale la tra vegetazione il tutto rimane appunto una fantasia.

I naufraghi facevano i bisogni in un secchio che veniva svuotato una volta a settimana, il sabato, dalla produzione. La situazione non era decisamente delle migliori ed era molto difficile vivere quotidianamente una condizione simile. La cosa sembra veramente assurda dal momento che tutte le persone presenti utilizzavano lo stesso contenitore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Durante l’intervista Andrea ha più volte ribadito che l’esperienza nello show non è affatto semplice. Si devono fare i conti con tante difficoltà e privazioni, la prima e più pesante è senza dubbio il cibo.