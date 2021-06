“Ballando con le stelle” arrivano conferme: c’è il clamoroso addio

Per la nuova stagione del programma è arrivata la conferma ufficiale, saluta i suoi fan un noto giudice amatissimo da sempre.

“Ballando con le Stelle” anno dopo anno è ancora in grado di sbaragliare la concorrenza di programmi di successo sulla rete Mediaset come “Tu Si Que Vales”. Lo fa per il modo irriverente di raccontare storie vere ma in un contesto divertente e ludico allo stesso tempo.

Lo show condotto da Milly Carlucci tornerà in onda sempre su Rai 1 in autunno con tantissime novità per il pubblico a casa che non aspettava altro che la conferma ufficiale. Perno portante di “Ballando” come sempre oltre ai ballerini, la storica giuria finora composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Voci di corridoio negli ultimi mesi volevano con insistenza l’uscita di scena proprio di Mariotto pronto a tornare alla sua grande passione, la moda. Ora la conferma però sembra certa, sentiamo cosa ha riferito lo stilista in merito alla sua esclusione.

LEGGI ANCHE —-> Roberta Capua, arriva la sorpresa: spettatori al settimo cielo. L’annuncio

Il sofferto addio di Mariotto: fan increduli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “La Vita in Diretta”. Alberto Matano annuncia la novità più importante

Ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei talent e dedicarsi a sé stesso e alla sua moda. Lo ha confermato lo stesso interessato. “Nessun dissapore con Milly, sono solo molto stanco. In tempi di Covid-19 è molto faticoso e impegnativo fare televisione”.

Intervistato da Adnkronos poco dopo il suo rientro da Dubai per lavoro ha ribadito gli impegni che lo tratterranno per i prossimi mesi. “Vivo recluso in casa tra rancori e allegria, momenti di sconforto e di rabbia, ma anche di speranza. Sto disegnando gli abiti della prossima collezione. E sarà una collezione dai tocchi lievi, purissimi, la prima dopo il coronavirus” – ha proseguito Mariotto. “E continueremo a sfilare sulle passerelle. Perché la moda è bellezza. E mai come oggi ne abbiamo un immenso bisogno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guillermo Mariotto (@guillermomariottoreal)

Quindi un addio certo non accompagnato da un nome sicuro per la sua sostituzione. Molti sul web hanno iniziato a cercare il toto nome, rumors vorrebbero si trattasse di una nota giornalista di moda e costume ma lo potremmo sapere solo quando la direzione artistica pubblicherà la nota ufficiale. Per ora possiamo solo attendere.