“Beautiful”, anticipazioni puntata 15 giugno: la sconcertante verità su Sally

Beautiful, anticipazioni 15 giugno: Wyatt e Flo si preoccupano per Sally, ma non sanno che la sua malattia è tutta una messinscena.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally rivelare finalmente a Wyatt la verità sulle sue condizioni di salute. La Spectra è sicuramente felice di avere il fidanzato al suo fianco, ma sembra determinata a non voler suscitare in lui particolare compassione. Wyatt l’ha sentita parlare insieme alla dottoressa Penny Escobar, ma gli è sfuggito il senso delle loro parole. Cosa stanno complottando le due? Nel frattempo Brooke continua a nascondere stoicamente a Ridge la storia del bacio con Bill. I due sono stati ripresi segretamente da Shauna, che ne ha parlato con Quinn. Adesso chela Fuller è in possesso del video, il matrimonio della Logan è nuovamente in pericolo.

Beautiful, anticipazioni 15 giugno: Donna vede il video

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che la verità sul caso di Sally verrà finalmente a galla. La stilista in realtà non è mai stata malata, ma si è accordata con la dottoressa Escobar perché mentisse a Katie. In questo modo, la notizia è girata in fretta, portando Wyatt a tornare da lei. Infastidita dal fatto che lo Spencer e Flo non si siano davvero lasciati, Sally deciderà di portare avanti ancora per un po’ la sua messinscena.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Donna scoprirà per puro caso il video di Bill e Brooke, caricato da Quinn sulla nuova cornice digitale dei Forrester. Donna rimarrà sconvolta nel costatare come Brooke abbia deciso nuovamente di agire alle spalle di Katie.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, martedì 15 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.