Belen Rodriguez a pochissimo dal parto: “Mi fido di te”

Belen Rodriguez si sta godendo le ultime settimane di gravidanza prima della nascita della sua bambina: Luna Marie è quasi pronta per venire al mondo

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio la modella più amata nel nostro Paese. Arrivata qui che era appena una ragazzina, non sapeva che la sua vita sarebbe cambiata anche se ci sperava fortemente. Qui in Italia la sua carriera ha preso il volo e, mentre la sua vita professionale ha cominciato a prendere piega, anche quella privata si è arricchita di eventi. Belen si innamorò perdutamente del giovane ballerino Stefano De Martino con cui ha avuto un figlio, Santiago, che li tiene uniti ancora oggi che non sono più una coppia.

Belen Rodriguez insieme al suo Antonino: “Mi fido di te”

Belen ci ha messo davvero tanto tempo a chiudere la storia con Stefano, e dopo averlo ufficialmente fatto lo scorso anno dopo la quarantena, il suo cammino si è incrociato con quello di Antonino. Per certi versi è stato amore a prima vista, e con lui si è sentita pronta a ricostruirsi una vita vera piena di progetti e di sogni diventati realtà. Pochi mesi dopo l’inizio della loro relazione ha scoperto di aspettare un bambino, o meglio una bambina, e ora la gravidanza è agli sgoccioli.

Belen ha pubblicato una foto con il suo amato Antonino sui social con una semplice didascalia: “Mi fido di te“. Quattro semplici parole ma fondamentali per il periodo intenso che li sta aspettando: tra poco verrà al mondo la loro bambina e diventeranno insieme genitori.