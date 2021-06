Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto con Antonino Spinalbese che ha scatenato il panico sui social: interviene anche mamma Veronica

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno per diventare genitori, ma le critiche rispetto a questa liaison non sembrano conoscere un momento di tregua. A poco meno di un mese dalla nascita della secondogenita della showgirl, Luna Marie, sulla coppia più chiacchierata d’Italia si è abbattuta una nuova bufera. D’altronde, fin dagli albori di questa relazione, le cose non erano affatto state semplici per la Rodriguez.

La conduttrice, abituata alle critiche, era stata additata di aver bruciato le tappe con il suo fidanzato, che ha 10 anni meno di lei. A distanza di tempo, la polemica si è riaccesa sotto allo scatto recentemente pubblicato da Belen.

Belen Rodriguez, problemi con Antonino Spinalbese: interviene la mamma

Nell’ultimo scatto condiviso dalla showgirl, lei ed il suo compagno Antonino Spinalbese si stringono dolcemente nel bel mezzo di una strada. “Mi fido di te“, è la didascalia che accompagna il post: la prova lampante della sintonia tra i due fidanzati, che fra poco tempo diventeranno genitori. Nei commenti, tuttavia, i fan non hanno potuto far a meno di manifestare le loro perplessità. Accanto a complimenti di vario tipo, sono arrivate anche moltissime critiche.

Secondo alcuni utenti, la relazione tra la modella e l’hair-stylist sarebbe destinata a finire molto presto. “Fino al prossimo” – ha scritto sarcasticamente qualcuno, a cui un altro utente ha fatto eco – “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio“. A fronte delle polemiche eccessive, è intervenuta anche Veronica Cozzani, mamma di Belen, che ha risposto per le rime ad un hater: “Fatti questa domanda: come si può essere tanto negativi?“.

La mamma dell’argentina è parsa estremamente sicura del rapporto che unisce sua figlia a Spinalbese. A detta sua, l’amore fra Belen e Antonino non è destinato a spegnersi presto.