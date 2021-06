Botta e risposta per un’inquadratura oltre ogni immaginazione per la conduttrice Bianca Guaccero. La scollatura crea stupore e meraviglia.

L’attrice e conduttrice di origini pugliesi classe 1981, nata sotto il segno del Capricorno, Bianca Guaccero, in questi ultimi giorni continua a mostrarsi interamente immersa nei suoi “sogni di libertà”.

Approdata in una località balneare ancora non ben riconosciuta dai suoi ammiratori, in occasione delle vacanze estive, Bianca ha deciso di concedersi un po’ di meritato relax dal lavoro. Fra una pausa e l’altra l’attrice trova del tempo per condividere alcuni istanti con il suo pubblico sui social. Il quale nella giornata di oggi assiste ad un intrigante scambio di opinioni a partire dalla sua vertiginosa scollatura in spiaggia.

Bianca Guaccero e lo stupore per la scollatura profonda

