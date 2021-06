Tragico incidente sulla statale: morto un carabiniere, grave la compagna

Un carabiniere di 50 anni è morto in un incidente in moto avvenuto nella mattinata di ieri sulla statale della Pusteria, in provincia di Bolzano.

Un carabiniere di 50 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri, domenica 13 giugno, in un incidente avvenuto lungo la statale della Pusteria tra Monguelfo e Brunico, comuni in provincia di Bolzano.

La vittima è Valerio Caridi, maresciallo maggiore dell’Arma in servizio presso la stazione di Oppeano (Verona) e padre di due figli. Secondo quanto riporta la redazione de Il Dolomiti, Caridi era a bordo della propria moto, una Suzuki, insieme alla moglie. Mentre la coppia percorreva la statale con un gruppo di motociclisti, la due ruote del carabiniere, per cause ancora da accertare, ha impattato contro un furgone, ribaltatosi poi su un fianco. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’auto.

Immediato l’intervento del personale medico del 118, giunto sul posto a bordo di diversi mezzi, tra cui l’eliambulanza. Purtroppo, lo staff sanitario non ha potuto fare nulla per il 50enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Altre quattro persone sono rimaste ferite, tra cui la compagna della vittima. La donna, scrive Il Dolomiti, dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Bolzano, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che si sono occupate dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, ed i vigili del fuoco.