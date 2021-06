Raffaella Fico ha condiviso un nuovo post su Instagram in cui si è mostrata intenta a prendere il sole. Subito è tripudio di like e commenti.

Bellezza mediterranea, fisico mozzafiato e sguardo rilassato. Così Raffaella Fico si è mostrata nel suo ultimo post di Instagram. La showgirl napoletana si è dedicata una vacanza al mare con un gruppo di amiche e con la figlia Pia, avuta dalla storia con il calciatore Mario Balotelli.

Attivissima sul social, la sua pagina conta ben 602 mila follower, ogni giorno condivide momenti di vita personale e professionale. Da shooting, alle ospitate in trasmissioni ad attimi di quotidianità.

Anche nelle storie ha postato momenti dalla sua vacanza riprendendosi felice in barca. Non sono mancati negli scorsi giorni anche foto dalla piscina. A catturare l’attenzione è stato in particolare un dettaglio che non sembra essere casuale. Sul social dell’ex della Fico, è apparso uno scatto da una location vacanziera al fianco di Pia e del figlio Lion. “Cosa c’è meglio di questo”, le parole condivise dal calciatore sui social. I fan si sono chiesti se i due siano partiti insieme o sia solo una coincidenza. In merito al loro rapporti sembrava che vi fosse il gelo da quando si sono allontanati. A oggi sembrano essere entrambi single.

Raffaella Fico in bikini: le curve sono esplosive

