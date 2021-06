La bella e seducente influencer Chiara Nasti non smette mai di far sognare i suoi fan. Seguita da 1,9 milioni di follower è la reginetta del Sud Italia.

Bella, solare, divertente, intraprendente, Chiara Nasti è una vera reginetta sui social. Originaria di Napoli è nota per aver partecipato nel 2018 all'”Isola dei famosi”. Negli ultimi anni si è fatta notare anche come influencer su Instagram, è molto seguita così come la sorella Angela.

L’influencer è molto appassionata di moda e di tutto ciò che è fashion, estroso, spinto. Sul suo profilo Instagram è anche una fashion blogger, mostra diversi outfit alla sua community che sembra apprezzare sempre con interesse.

Nonostante la popolarità ed il lusso nel quale vive, Chiara è una ragazza molto semplice legata tantissimo alle sue radici ed alla sua famiglia.

Il suo lavoro è pieno e soddisfacente e nel tempo è diventata che testimonial di tantissimi marchi molto famosi.

Chiara incanta tutti con il suo fisico perfetto, non ci sono parole per tanta bellezza

Chiara ha pubblicato la sua ultima foto da pochissimi minuti ed ha già ricevuto oltre 15.000 cuoricini su Instagram. I suoi follower, 1,9 milioni, la amano e la seguono con molto interesse.

Possiamo dire che Chiara è diventato un punto di riferimento per molte adolescenti che vogliono trovare una propria identità. L’influencer infatti dispesa tantissimi consigli di moda e bellezza sul suo profilo, diventando così l’amica della porta accanto.

Nell’ultimo scatto Chiara è una vera bomba. Esplosiva ai massimi livelli ha mandato in tilt il web. Il suo fisico perfetto impreziosito da un bikini nero con delle catene d’oro la rendono una vera dea. Bella e fresca come una rosa l’influencer appare serena e riposata mentre si gode un meritato momento di relax.

Ogni commento sarebbe superfluo per descrivere una tale visione. Chiara ha stupito tutti e continuerà a farlo per molto tempo ancora.