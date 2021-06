Nonostante il tempo passi e l’età avanzi, Clizia Incorvaia non perde occasione di mostrare il suo lato migliore: visto che fondoschiena?

Tutti la conoscono per essere stata la moglie del cantante di Le Vibrazioni poi per aver partecipato ad una delle edizioni del “Grande Fratello Vip”, dove ha conosciuto l’uomo della sua vita. Paolo Ciavarro le ha rubato il cuore ed oggi sono ancora insieme pronti a costruire un futuro.

Da qualche tempo girano voci che i due hanno un unico desiderio: allargare la famiglia e questa estate non penseranno ad altro.

Clizia Incorvaia insieme a lui è ancora più bella FOTO

Seguita da più di seicento mila follower, Clizia Incorvaia condivide con i fan alcuni scatti della sua giornata anche insieme a Paolo Ciavarro. Per la coppia l’estate è iniziata alla grande e sarà la stagione delle scelte. I due diventeranno genitori? L’intento c’è e l’amore anche.

Per il momento però si concedono una pausa dal lavoro, tra il relax e la tranquillità del mare di Lampedusa. Su Instagram spuntano due foto dei due fidanzati che a distanza di anni sono sempre più belli e più complici.

Oltre a questo i fan hanno notato anche un altro dettaglio. I due scatti pubblicati, hanno un particolare in primo piano: il fondoschiena della modella. Il suo lato migliore resta sempre lo stesso e fa impazzire il web. “E’ cambiato tutto ma non è cambiato nulla” scrive qualcuno sotto al post.

In costume, senza filtri ma con tanto amore. Paolo e Clizia sono il ritratto della felicità che non perdono occasione di mostrare ai follower che li seguono e li supportano in ogni situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

“Stupendi prima spettacolari ora” si lascia scappare un fan. In poche ora la foto ha ricevuto più di ventuno mila like e una pioggia di commenti. Il web li adora.