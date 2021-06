Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi lunedì 14 giugno, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Appena aggiornato lo stato relativo all’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando ai dati odierni del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 4.245.779, ossia 907 unità in più rispetto a ieri. In calo il numero dei soggetti attualmente positivi pari a 157.790 (-2.523) e dei pazienti in terapia intensiva che ammontano a 536 (-29). I guariti sono 3.960.951 con un incremento di 3.394 in più rispetto alla giornata di ieri. Purtroppo si aggrava il bilancio delle vittime con 36 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 127.038.

Pandemia: da oggi meno restrizioni per ben tredici regioni

Buone notizie sul fronte Covid soprattutto per le varie realtà regionali. All’esito del consueto monitoraggio settimanale condotto dall’Iss e dal Ministero della Salute altre sei regioni si sono aggiunte al novero delle zone bianche di cui – a partire da oggi- ne fanno parte ben 13. Le ultime ad essere state inserite e che dalla data odierna, lunedì 14 giugno, godranno di maggiori libertà ci sono Piemonte, Emilia Romagna, Puglia, provincia autonoma di Trento, Lazio e Lombardia.

Anticipata di una settimana per loro, quindi, l’abolizione del coprifuoco che in zona gialla decadrà solo a partire dal 21 giugno. Non solo, buone nuove anche per il settore della ristorazione che potrà contare ai propri tavoli 6 persone, numero che cresce se si tratta di conviventi.

Ed è così che il Paese, quindi, inizia a riassaporare la sua normalità. Ciò grazie non soltanto alle misure di prevenzione, ma anche alla speditezza della campagna vaccinale.

Punto caldo, anche per le zone bianche, resta ancora la questione discoteche. Secondo le ultime voci, pare che a luglio potranno riaprire ma con servizio al tavolo e senza che al loro interno possa ballarsi. Inoltre, con ogni probabilità, per farvi accesso gli avventori dovranno essere muniti di Green Pass.

In sintesi, quindi, di nodi da sciogliere ne restano ancora molti. Preoccupazioni di un settore che si aggiungono a quelle del Governo dopo l’ultima decisione del Ministero della Salute di bloccare le vaccinazioni AstraZeneca per i soggetti under 60. Se da un lato pare che chi ha ricevuto la prima dose con il siero svedese potrà completare il proprio ciclo con una vaccinazione eterologa (quindi con Pfizer o Moderna) dall’altro non si nascondono i timori circa un brusco rallentamento della campagna. Il commissario Figliuolo ha, infatti, dichiarato che seppur giungeranno milioni di dosi e che entro settembre anche il vaccino italiano dovrebbe essere pronto, non può ignorarsi che l’intero sistema era calibrato per fondarsi su quattro vaccini.

L’ottimismo, però, non abbandona le Istituzioni. Con l’arrivo di oltre 55milioni di dosi nel prossimo trimestre di Pfizer e Moderna, non dovranno esserci i temuti intoppi.