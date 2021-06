“Più di così…”, Cristina Buccino posa in barca col costumino, sfiora la censura – FOTO

L’attrice, Cristina Buccino non bada ai sentimenti e mostra tutte le specialità del suo repertorio: fantastica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Ha fatto felici i followers di Instagram in un sol “colpo”! Cristina Buccino prende tutti alla sprovvista con una posa da “mile e una notte”. Lei “governa” il web in pieeno giorno, e rende indimenticabile l’ultimo scorcio del weekend.

La specialità della casa per la showgirl ormai è una sentenza a cielo aperto, con quel bagaglio di forme che sfiorano l’illegalità. Il sole “bagna” la sua incredibile sensualità, lasciando tutti i fan a bocca asciutta.

Appassionata di moda, Cristina non rinuncia mai a mettere in mostra l’enorme eleganza che la contraddistingue. Il segreto più grande della sua impeccabile forma fisica è riconducibile ai make-up e al cibo controllato. Per tutto il resto, la bellezza che le ha donato “Madre Natura” non fa “sconti” davvero a nessuna

Cristina Buccino in bikini, la temperatura è ancor più bollente

