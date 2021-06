Diletta Leotta mette subito le cose in chiaro e ci prepara a una lunga serie di scatti estivi ammalianti: scollatura in primo piano.

Giorni di relax meritato per Diletta Leotta, dopo un lungo anno di lavoro. La conduttrice radiofonica e di DAZN ha staccato la spina al termine della stagione calcistica.

La bella catanese ne ha ovviamente approfittato per tornare nella sua Sicilia e ricongiungersi con la sua famiglia almeno per un po’. Anche se l’abbiamo vista anche in varie parti della penisola, ovviamente in dolce compagnia.

La relazione con l’attore turco Can Yaman infatti prosegue e, vista la notorietà dei personaggi coinvolti, parliamo forse della coppia più chiacchierata del gossip nostrano.

Diletta che nei mesi scorsi ha chiarito di non avere esattamente un buon rapporto con le cronache di gossip e, pur mettendole in conto, a un certo punto, in una ormai famosa puntata di ‘Striscia la Notizia’, è sbottata.

Ora però è il momento di pensare a rilassarsi il più possibile. L’estate è appena cominciata e lo sappiamo già, sul web Diletta sarà una protagonista assoluta.

Diletta Leotta, bellezza mozzafiato: i fan già in delirio, curve da sogno

